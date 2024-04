Dueños de mascotas consideraron que el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) fomentará la responsabilidad y la adopción.

“Me parece bien, para que tomemos responsabilidad sobre el perro y también ayuda a que si le pasa algo te pueden ayudar a encontrarlo”, expuso Ilse Carrillo.

En un sondeo realizado por EL UNIVERSAL en el Parque México en la colonia Hipódromo Condesa, los ciudadanos ven favorable el levantamiento de datos para las mascotas.

“Sabemos que muchas personas consideran a su perrito como su familia. Está bien que tengan un registro para que disminuyan los casos de animales abandonados y así puedan adoptar”, dijo Brandon.

El RUAC es obligatorio a partir del 27 de marzo de este año, el cual consiste en registrar los datos a través del portal en línea, el cual solicita un comprobante de domicilio, una identificación oficial, cartilla de vacunación y una foto del animal.

“Mis perros ya están registrados desde 2021. Es bueno porque luego tienen descuentos en algunos lugares”, destacó Leslie.

Enrique, quien habita en la alcaldía Miguel Hidalgo, relató su experiencia al hacer este registro para los dos perros con los que vive en su departamento, pues para él, “no significa mayor problema”.

“[El trámite] es simple, uno se mete a internet y ahí salen los requisitos. A mí me gustó hacerlo por el tema de las vacunas o poder llevarlos de pronto en caso de una emergencia, y porque considero a mis dos perros como parte de mi familia, muchos ya no los vemos como simples mascotas, creo que hasta ese término ha cambiado, ¿no? Entonces creo que es una forma de hacernos responsables del cuidado de un animal”, afirmó.

Cuestionada sobre una posible multa que contempla la ley por no cumplir con dicho registro, Gabriela Fuentes consideró que “está difícil para pagarla. La bronca es la economía, pero si es la manera para que la gente no abandone a las mascotas, creo que está bien porque los animales no tienen la culpa”. Con información de Frida Sánchez