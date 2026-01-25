El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este domingo, después de mediodía se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado y condiciones limitadas para lluvia en la Ciudad de México. La temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C).

También soplarán vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 50 km/h.

El termómetro marcará 11°C el lunes a las 6:00 horas, por lo que nuevamente se espera una madrugada muy fría, principalmente en las partes altas del sur y poniente de la Ciudad.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl marca Amarillo Fase 2; se observan ligeros gases y vapor de agua, sin reporte reciente de ceniza volcánica, en caso de emisión de esta, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

Se recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de alerta temprana multi-riesgo.

