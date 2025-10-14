Los reportes que personas con discapacidad visual hacen al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México han disminuido en un 34.1 % de enero a octubre de este año, con 162, comparándolo con el mismo periodo de 2024, cuando se obtuvieron 246 reportes, informó el C5.

En el marco del Día Nacional de las Personas Ciegas y con otras Discapacidades Visuales, conmemorado el 15 de octubre, el Centro de Comando detalló que las alcaldías con más reportes son Coyoacán con 26 %, Cuauhtémoc con 22.5 %, Iztapalapa con 12 %, Gustavo A. Madero 7.6 % y Azcapotzalco con 6.6 %.

Salvador Guerrero Chiprés dijo que la mayoría de los reportes se hicieron mediante el número de emergencia. Foto: Especial.

El Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés dijo al respecto que la mayoría de los reportes se hicieron mediante el número de emergencia.

"El 87.7% de los folios registrados se realizan a través de llamada del 911. Los motivos de los reportes relacionados con personas con discapacidad visual van desde agresión a persona, algún problema con franeleros, persona sospechosa, escándalo, violencia familiar y vehículo obstruyendo”, aseguró el coordinador del C5.

Personal del C5 fue parte del curso Toma de Conciencia e Inclusión, el cual fue impartido por el Instituto de las Personas con Discapacidad. Foto: Especial.

A un día de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Ciegas y con otras Discapacidades Visuales, se resaltó la importancia de contar con personal capacitado para garantizar los derechos de las más de 730 mil personas con discapacidad en la Ciudad de México.

Personal del C5 fue parte del curso Toma de Conciencia e Inclusión, el cual fue impartido por el Instituto de las Personas con Discapacidad, para que se comprenda mejor las barreras que las personas con discapacidad deben enfrentar día a día.

