Un hombre señalado como el responsable de haber robado la funda de una motocicleta que estaba estacionada en la alcaldía Miguel Hidalgo, el lunes 13 de octubre, fue detenido esta tarde, acusado de haber asaltado a una mujer en la misma demarcación.
Juan Carlos Pérez Díaz sería el hombre que aparece en un vídeo difundido en redes sociales y medios de comunicación robando la funda de una motocicleta, en la calle Lago Tláhuac, colonia Anáhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
La detención del sujeto se logró luego de que vecinos de la colonia lo retuvieran por presuntamente haber asaltado a una mujer con un cuchillo.
Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a policías en campo de la detención ciudadana en las calles Laguna de Guzmán y Laguna de Bacalar.
Al llegar al lugar, los policías de la SSC encontraron a un grupo de personas que tenían retenido a Juan Carlos.
Una mujer dijo a los oficiales que el detenido la amenazó con un arma blanca y le robó su teléfono celular y dinero.
Por lo anterior, el sujeto de 46 años de edad fue presentado ante un agente del Ministerio Público, quién definirá su situación jurídica.
La SSC informó que Pérez Díaz cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en el año 2021.
