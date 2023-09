El diputado local del PAN Aníbal Cañez calificó como una “payasada” la denuncia y la petición de demoler la casa de la senadora Xóchitl Gálvez, que hizo Morena en la Ciudad de México.

“Ya se dieron cuenta que perdieron la Ciudad y en su desesperación, inventan falsas historias para confundir a la opinión pública, ya que, en resultados, no pueden presumir y desgraciadamente, este gobierno tiene más muertos que logros”, dijo.

Añadió que es “absurda” la acusación en contra Xóchitl Gálvez, y que el comunicado de Morena en la Ciudad es una muestra clara del temor que le tienen también a Santiago Taboada, porque al ganar la candidatura, ganará la Ciudad de México.

“Y con esto empezará la limpieza de la corrupción e incompetencia que ha permanecido durante la administración de Claudia Sheinbaum y de Morena en la Ciudad”, complementó.

Lee también: ¿Te llegó un mensaje sospechoso sobre paquetería? ¡Aguas! Esto dice la policía cibernética

¿Cómo empezó el tema de Xóchitl Gálvez?

En redes sociales comenzó a circular un video en donde Victor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, cuenta la historia de la “casa del moche, la casa de la corrupción, la casa de Xóchitl Gálvez”.

Explicó que Gálvez planeó, durante meses, construirse una mega residencia, justo durante el periodo en que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

“Recordemos que prometió donar su departamento de Las Lomas, si no terminaba su periodo como delegada. No terminó. No cumplió y se fue al senado. Y además, simuló la compraventa del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón”, expuso Romo al tiempo que se mostraban los documentos de prueba.

En el video aseguró que esa casa representa la corrupción y el tráfico de influencias.

Dijo que 2017 Xóchitl Gálvez, como delegada, dio los permisos para la construcción del complejo residencial de lujo, con valor de 75 millones de pesos. En 2020, se negó la autorización de uso y ocupación del predio, debido a que las residencias son ilegales. Por esa razón, este complejo de lujo no debió estar habitado.

“Aún conociendo que era ilegal, Xóchitl Gálvez compró la residencia. Además de un descuentazo de casi el 40% del precio”, dijo.

De acuerdo con la investigación, el valor de la residencia superaba 10 veces lo que Gálvez ganaba al año como senadora.

“Por si fuera poco, la constructora de este complejo residencial también contrató a las empresas de la senadora. En conclusión, Xóchitl Gálvez autorizó y dio los permisos de construcción de su propia casa. Toleró que fuera ilegal, la compró con un descuentazo; ósea fue gracias al moche”, destacó Romo.

Te puede interesar:

Exige Morena-CDMX clausurar y demoler casa de Xóchitl Gálvez por tratarse de una construcción ilegal

Inhabilitan por 20 años e imponen sanción de más de 53 mdp a extesorero municipal de Naucalpan

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd