El diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, propuso regular con mayor rigor la venta de boletos para espectáculos masivos en la Ciudad de México.

Su propuesta busca modificar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México para que los organizadores de conciertos masivos deban informar, de manera clara, veraz y oportuna, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos, el mapa o plano del espectáculo en el que se pueda identificar la representación visual del inmueble y las secciones que lo integran, estableciendo las secciones y el número de lugares disponibles, así como el costo del boleto, el cual no deberá incrementar por ningún concepto.

“No podrán, bajo ningún concepto, modificar el costo del boleto, por lo que este deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la compra del boleto; respetar el monto total a pagar del precio del boleto que hayan ofrecido en la información o publicidad que hayan realizado previamente al espectáculo, manteniendo vigente el precio total durante el tiempo en el que se comercialice su venta”, señala la propuesta.

Esta iniciativa, turnada a comisiones, también plantea que, en caso de fila virtual, los organizadores deberán informar que el acceso o permanencia en dichos mecanismos no garantiza la disponibilidad de boletos, los criterios generales de funcionamiento de la fila virtual y las causas por las cuales pudiera perder su turno o ser reasignado.

Al presentar su iniciativa, el legislador precisó que las anomalías en los conciertos son reiteradas, pero recordó el caso del concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca de 2022, donde se documentó clonación de entradas y las empresas eludieron su responsabilidad de dicha situación, afectando la economía de quienes acudieron al show del boricua.

“Esta exigencia de transparencia es necesaria pues cada vez son más los espectáculos que caen en dichas anomalías. Este tipo de acciones deriva en marginar o limitar el acceso de las y los espectadores a su acceso a la cultura”, sostuvo.

Recientemente, dijo, varias quejas han sido documentadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero han resultado insuficientes para corregir las fallas estructurales y prácticas abusivas de las boleteras.

“Nuestra intención es trabajar para proteger la economía de las familias y de la juventud de nuestra Ciudad, dándoles garantías y generando mayor cantidad de opciones para asegurar que los eventos musicales masivos sean espacios ordenados y seguros, donde el ejercicio de los derechos culturales de las personas esté garantizado”, aseveró Royfid Torres.

