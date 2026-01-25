En el marco de la visita de BTS y Harry Styles, la diputada local del PVEM Rebeca Peralta anunció que este miércoles presentará una iniciativa para establecer reglas claras y transparentes en la venta de boletos para espectáculos públicos, con el objetivo de evitar incrementos inesperados de precios durante preventas y ventas generales.

La iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX, a fin de obligar a promotores, organizadores y empresas boleteras a informar con anticipación el precio final de los boletos, antes de cualquier etapa de preventa, así como garantizar que dicho precio no se modifique una vez iniciada la venta en eventos que requieren permisos o autorizaciones locales.

Peralta, quien preside la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, explicó que la propuesta parte del reconocimiento de que la regulación de los espectáculos públicos es una atribución local, por lo que el Congreso capitalino puede establecer condiciones administrativas claras para su realización, sin intervenir en la fijación de precios ni en la libre competencia.

“Esta iniciativa no controla precios ni afecta la viabilidad de los espectáculos. Lo que hace es establecer reglas mínimas de información para proteger a las personas consumidoras y darles certeza antes de tomar una decisión de compra”, señaló la legisladora.

Detalló que el proyecto incorpora el concepto de previsibilidad del precio, con el que se busca impedir que el costo de los boletos cambie durante el proceso de compra, una práctica que ha generado inconformidad social en eventos de alta demanda. Para ello, se plantea como requisito que, previo al inicio de la venta, se difunda el precio final total, incluyendo cargos, comisiones o cualquier concepto adicional.

La iniciativa también establece que el cumplimiento de estas obligaciones estará vinculado a la obtención de permisos para la realización de eventos masivos en la Ciudad de México, especialmente en recintos públicos o concesionados.

La legisladora del PVEM aclaró que no se pretende eliminar la tarifa dinámica como esquema comercial, sino regular su aplicación cuando se utiliza sin información previa suficiente, lo que genera incertidumbre y afecta directamente al público que asiste a conciertos y espectáculos.

El planteamiento surge tras las quejas ciudadanas recibidas en el Congreso capitalino por la preventa de boletos del concierto de BTS, donde se reportaron aumentos de precios durante el proceso de compra y falta de claridad desde el inicio. A ello se suma la preocupación por la próxima preventa del concierto de Harry Styles, ante el riesgo de que se repitan prácticas similares.

Finalmente, la diputada subrayó que la iniciativa no duplica la Ley Federal de Protección al Consumidor ni invade facultades federales, ya que no regula plataformas digitales ni mercados nacionales, sino que establece reglas administrativas locales para garantizar condiciones más justas y transparentes en los espectáculos públicos que se realizan en la capital del país.

