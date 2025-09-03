Las lluvias que se registraron la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre dejaron un saldo de 44 encharcamientos, 34 árboles y dos postes caídos y cuatro cortocircuitos en distintos puntos de la Ciudad de México, así como un deslizamiento de tierra que se registró en la Magdalena Contreras.

Durante este día, el volumen acumulado de lluvias registrado en toda la capital ha sido de 5 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En tanto que el máximo de precipitación alcanzado se presentó en las estaciones pluviométricas de Sierra de Guadalupe con 30 milímetros, en Gustavo A. Madero; Barrientos con 72.75 milímetros en Tultitlán, Estado de México; y Cárcel de Mujeres con 27.75 milímetros y PB La Colmena con 23.25 milímetros, ambas en Iztapalapa.

Por su parte, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendió un deslizamiento de tierra que tuvo lugar en la colonia Ocotal, en la alcaldía Magdalena Contreras; mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió cuatro cortocircuitos.

