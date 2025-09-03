Más Información
Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones
Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto
Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa
Las lluvias que se registraron la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre dejaron un saldo de 44 encharcamientos, 34 árboles y dos postes caídos y cuatro cortocircuitos en distintos puntos de la Ciudad de México, así como un deslizamiento de tierra que se registró en la Magdalena Contreras.
Durante este día, el volumen acumulado de lluvias registrado en toda la capital ha sido de 5 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).
En tanto que el máximo de precipitación alcanzado se presentó en las estaciones pluviométricas de Sierra de Guadalupe con 30 milímetros, en Gustavo A. Madero; Barrientos con 72.75 milímetros en Tultitlán, Estado de México; y Cárcel de Mujeres con 27.75 milímetros y PB La Colmena con 23.25 milímetros, ambas en Iztapalapa.
Lee también ¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua
Por su parte, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendió un deslizamiento de tierra que tuvo lugar en la colonia Ocotal, en la alcaldía Magdalena Contreras; mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió cuatro cortocircuitos.
pjm