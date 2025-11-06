Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a un hombre en posesión de varias dosis de droga cuando viajaba a bordo de un coche, que a decir de las autoridades, estaría relacionado con el robo de 180 mil pesos de una unidad de traslado de valores, registrado en el Estado de México.

Vecinos de la colonia Paraje San Juan, en Iztapalapa, indicaron a los policías asignados a la vigilancia de la zona, que en el cruce de Puente Ramírez, a la altura del Anillo Periférico, un hombre a bordo de un coche estaba vendiendo droga.

Los efectivos de la SSC se desplazaron al lugar y le realizaron una revisión al sospechoso, tras la cual le encontraron 10 bolsas con marihuana.

El hombre de 44 años de edad fue detenido y puesto disposición de un agente del Ministerio Público.

La Policía capitalina informó que tras un cruce de información se supo que el coche en que viajaba el detenido estaría relacionado con el robo del dinero y una escopeta de una camioneta de valores, ocurrido el pasado 31 de octubre.

