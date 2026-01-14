Un hombre fue detenido por policías de la Ciudad de México acusado de haber privado de la libertad y de extorsionar a una persona en calles del Centro Histórico capitalino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) aseguró que el sospechoso al parecer forma parte de una célula delictiva dedicada al secuestro, el homicidio, la extorsión, la venta de armas, el narcomenudeo y el cobro de piso a comerciantes de la zona Centro de la capital.

La captura se logró cuando policías asignados a la zona realizaban tareas de patrullaje y recibieron una denuncia ciudadana de una persona que se encontraba retenida contra su voluntad en el cruce de las calles San Marcos y Soledad, por lo que se trasladaron al lugar, informó la SSC.

Al llegar, el denunciante señaló a un sujeto como uno de los que momentos antes lo tenían retenido y lo llevaron a varias tiendas para retirar dinero que le exigían por dejarlo en libertad.

Los oficiales detuvieron al sospechoso y mediante una revisión le encontraron la cantidad de efectivo que la víctima dijo haber entregado, por lo que fue detenido.

El sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC aseguró que el detenido cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por los delitos de abuso sexual, robo agravado y extorsión.

