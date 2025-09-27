Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Auxiliar, acusados de haberle exigido dinero a un vecino de la alcaldía Venustiano Carranza a cambio de no cortarle el suministro del agua en su casa.

Los detenidos se habrían hecho pasar por empleados gubernamentales para exigir el dinero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El afectado pidió el apoyo de los efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que patrullaban por la avenida Peñón y su esquina con la calle Oriente 166, en la colonia Moctezuma, Segunda Sección.

El vecino señaló a la pareja, quienes luego de exigirle el dinero a través de una transferencia bancaria, esperaban a bordo de un automóvil.

Los policías detuvieron al hombre de 34 años de edad y a la mujer de 19 años, a petición del denunciante.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente de Ministerio Público en la alcaldía Venustiano Carranza.

alm