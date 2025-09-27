Más Información

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Fanáticos de Zoé resisten la lluvia con bolsas e impermeables improvisados; preocupa la cancelación del show en el GNP

Alcaldía Iztapalapa sufre severas inundaciones tras torrenciales lluvias; reportan varias viviendas afectadas

Un hombre y una mujer fueron por elementos de la Policía Auxiliar, acusados de haberle exigido dinero a un vecino de la a cambio de no cortarle el suministro del agua en su casa.

Los detenidos se habrían hecho pasar por empleados gubernamentales para exigir el dinero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El afectado pidió el apoyo de los efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que patrullaban por la avenida Peñón y su esquina con la calle Oriente 166, en la colonia Moctezuma, Segunda Sección.

El vecino señaló a la pareja, quienes luego de exigirle el dinero a través de una transferencia bancaria, esperaban a bordo de un automóvil.

Los policías detuvieron al hombre de 34 años de edad y a la mujer de 19 años, a petición del denunciante.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente de Ministerio Público en la alcaldía Venustiano Carranza.

