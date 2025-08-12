Más Información
Una mujer que intentó ingresar el Reclusorio Femenil de Santa Martha con una navaja oculta fue detenida por policías del Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En un cruce de información, se verificó que la detenida cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La detención se llevó a cabo cuando la mujer de 36 años acudió al centro penitenciario de la alcaldía Iztapalapa bajo el argumento de realizar una visita.
Al pasar por una de las aduanas del penal, se le detectó la navaja a través de los rayos x.
La mujer fue detenida por las oficiales del la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y puesta a dispocisión de un agente del Ministerio Público.
