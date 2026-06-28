La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo al probable responsable de intimidar a un turista con un objeto punzocortante en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una denuncia ciudadana realizada en redes sociales.

En un comunicado, la SSC detalló que esto sucedió cuando una mujer de 30 años pidió el apoyo de los elementos que realizaban recorridos de seguridad en la calle Privada de Zaragoza, en la colonia Buenavista.

La ciudadana dijo que un sujeto la amagó con una navaja y la despojó de dinero en efectivo, por lo que los uniformados alcanzaron al sospechoso y le realizaron una revisión preventiva, donde le encontraron el objeto punzocortante y un billete.

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La secretaría refirió que el hombre de 43 años de edad fue detenido al ser reconocido por la víctima y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Al verificar sus datos y vestimenta, la SSC relacionó al hombre con la intimidación a un turista durante un festejo en la misma alcaldía, que fue denunciada en un video difundido en redes sociales.

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Al verificar sus datos y vestimenta, la SSC relacionó al hombre con la intimidación a un turista durante un festejo en la misma alcaldía, que fue denunciada en un video difundido en redes sociales.

mahc/LL