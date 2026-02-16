Un hombre de 23 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras ser señalado como el presunto responsable de agredir a una mujer y provocarle quemaduras, en hechos ocurridos en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención policial ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaran a los uniformados sobre una situación de violencia familiar en el cruce de las calles Canadá y Ocote, en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a una mujer de 46 años tendida sobre el asfalto, con visibles lesiones por quemaduras. De inmediato solicitaron apoyo médico mientras la víctima, aún consciente, proporcionó datos sobre la persona que presuntamente la agredió.

Paramédicos que acudieron al lugar la diagnosticaron con quemaduras de segundo grado en el abdomen y el antebrazo izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Con la información obtenida en el lugar, los policías realizaron un recorrido por la zona y ubicaron al sospechoso en la calle Retama, entre Chopo y Ocote. Ahí fue detenido y se le informaron sus derechos antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y ya son investigados como un caso de agresión en el contexto de violencia familiar.

