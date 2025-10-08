Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres posiblemente implicados en una agresión con disparos de arma de fuego, ocurrida el pasado 5 de octubre en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa, donde una persona perdió la vida.

De acuerdo con el informe oficial, las autoridades lograron ubicar a los sospechosos gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia, que permitieron rastrear la zona de movilidad de los presuntos responsables en calles de la colonia Zona Ejidal Santa María Aztahuacan.

Con esta información, los uniformados implementaron dispositivos de seguridad con puntos de vigilancia fijos y móviles. Durante uno de los recorridos, en el cruce de Miguel Hidalgo y González Obregón, observaron a dos hombres que coincidían con las características físicas de los agresores, a bordo de un vehículo color negro.

Los oficiales notaron que los sujetos manipulaban pequeñas bolsitas de plástico, por lo que se aproximaron para realizar una revisión preventiva en apego al protocolo policial. En la inspección, les aseguraron 20 envoltorios con aparente marihuana, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban.

Tras la detención, los hombres de 30 y 32 años fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

