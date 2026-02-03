Dos sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) señalados de haber disparado en contra de un hombre al que habrían asaltado en calles de Iztapalapa.

Personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente lanzó la alerta a policías en campo por un hombre herido en calles de la colonia El Paraíso, informó la SSC.

Cuando los oficiales llegaron al cruce de las calles Ixtlixóchitl y Cuauhtémoc, se encontraron con un ciudadano de 53 años de edad con una herida en el brazo, por lo que solicitaron ayuda de los servicios médicos.

Minutos después, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) llegaron al lugar y diagnosticaron al hombre con herida de bala en el brazo y una más en la oreja.

La víctima refirió a los oficiales que fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron con una pistola para robarle su dinero, y que cuando se alejaron corriendo le dispararon.

Los monitoristas del C2 Oriente localizaron a los dos sospechosos metros adelante, aseguró la SSC, por lo que fueron interceptados por policías. Al realizarles una revisión, les hallaron un arma de fuego con dos cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Los dos detenidos, de 17 y 32 años de edad, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

