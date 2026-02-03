Más Información

Elementos de emergencia atendieron un incendio registrado en un taller automotriz ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble también se almacenaba material de reciclaje, como cartón y envases de PET, lo que provocó que el fuego se propagara con rapidez al interior del establecimiento.

Incendio en taller automotriz de la GAM; fuego se propagó por material reciclable almacenado. Foto: Especial
Tras recibir el reporte del siniestro, cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona para realizar las labores de control y mitigación del fuego. Autoridades informaron que, al momento, el incendio ya fue confinado, evitando que se extendiera a inmuebles aledaños.

