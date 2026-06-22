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Tlalnepantla, Méx.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Tlalnepantla tras intentar despojar de su vehículo a un operador de taxi por aplicación en la colonia Xocoyahualco.
El hecho ocurrió durante recorridos de vigilancia en el municipio. En la avenida Santa Mónica, cruce con Gustavo Baz, el conductor solicitó apoyo a policías municipales.
El operador señaló que dos pasajeros lo amagaron con una herramienta para quitarle dinero y el vehículo.
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Tras la denuncia, los policías detuvieron a Alejandro “N” y Sergio Iván “N”, de 33 años, a quienes se les aseguró un desarmador y dinero en efectivo.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación jurídica.
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mahc/LL
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