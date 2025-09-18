Más Información
Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres cuando consumían bebidas alcohólicas en calles de la alcaldía Iztapalapa. Se les aseguró una subametralladora y varias dosis de marihuana.
La detención de los dos sujetos se logró a través de patrullajes de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), asignados a la vigilancia de la colonia San José Buenavista, al oriente de la capital.
Los policías patrullaban la colonia cuando en la esquina de las calles
Juan Escutia y Villa General Mitre observaron a varios sujetos que bebían alcohol en la vía pública.
Cuando vieron a los policías acercarse, los sujetos salieron corriendo en distintas direcciones.
Policías lograron dar alcance a dos de los sospechosos, a quienes se les encontró el arma larga, un cargador y varios cartuchos útiles, además de 15 bolsas con marihuana, indicó la SSC.
Los detenidos son un joven de 19 años y otro de 22, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público en la alcaldía Iztapalapa.
