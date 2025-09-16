Naucalpan, Méx.— Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en la zona comercial de Ciudad Satélite, acusados de extorsionar a dueños de bares a través de cobros por derecho de piso.

Acorde con las investigaciones, los sospechosos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y exigían pagos semanales que iban de 10 mil a 20 mil pesos.

Reportes señalan que los detenidos actuaban con violencia y amenazaban con represalias a quienes se negaban a entregar el dinero.

Fueron identificados como José “N”, de 31 años; Moisés “N”, de 27; y Fernando “N”, de 44.