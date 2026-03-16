Los Reyes La Paz, Méx.— Autoridades municipales detectaron actos de vandalismo en el cárcamo Los Pinos durante un recorrido de supervisión, lo que afectó su funcionamiento.

La alcaldesa Martha Guerrero, acompañada por la vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) Beatriz García, y el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Guadalupe González, identificaron los daños en el sistema eléctrico del equipo de rebombeo.

La instalación, situada en la colonia Ampliación Tecamachalco, sufrió afectaciones al cableado que comprometen su funcionamiento. Técnicos constataron los daños y optaron por reubicar la línea eléctrica para impedir robos recurrentes de conductores.

Esta intervención se suma a la recuperación integral del sistema eléctrico. Con las medidas implementadas, el cárcamo Los Pinos elevará su capacidad de desalojo de aguas residuales de 6 mil a 7 mil litros por segundo hacia el canal río de La Compañía.

En el cárcamo La Paz se instalarán dos equipos de bombeo adicionales. La mayor carga eléctrica permitirá incrementar la capacidad de desalojo de 1.5 a 2.5 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y pluviales. Esta mejora atenderá una sección de Valle de los Reyes, una de las áreas más expuestas a encharcamientos en el municipio.