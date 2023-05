El secretario del Trabajo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, informó que este mismo mes estará listo un plan de trabajo, en el que se fijaría un plazo de tiempo, para terminar con el rezago de más de 140 mil expedientes laborales que existen en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), algunos de los cuales datan desde hace 43 años.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que los 20 presidentes de las juntas especiales de la JLCyA que fueron despedidos el pasado 2 de mayo no volverán a sus funciones a pesar de las protestas, pues no atendieron las obligaciones que tenían a su cargo, como la de dirimir conflictos laborales, y confió en que estas personas no tarden décadas en acceder a la justicia laboral, así como la que ellos impartían.

“Todo el mundo en esta Ciudad y en este país tiene salvaguardados sus derechos cuando sienten que existe una afectación a su esfera jurídica, existen instrumentos legales que cada quien puede detonar de manera libre para reclamar justicia. Ojalá que ellos no tengan que enfrentar 45 años para acceder a la justicia como la que ellos impartían”, comentó.

Recordó que a partir del 28 de abril se facultó a la Secretaría del Trabajo para poder tener un proceso de intervención en la Junta Local y participar en el cumplimiento y vigilancia de su plan de trabajo y organización.

José Luis Rodríguez relató que se encontraron miles de expedientes no resueltos, y subrayó que más que expedientes eran personas que no han podido acceder a la justicia laboral.

Además, dijo, no había una justificación válida para que hubiera un atraso, no de años, sino de décadas.

Señaló que el presidente de la Junta Local presentará un plan de trabajo para abatir este rezago, hacer una reingeniería institucional y fijar plazos para ello.

El secretario del Trabajo afirmó que las nuevas personas que estén al frente de las juntas especiales deben tener las herramientas necesarias, pero además la vocación, conciencia y capacidad necesaria para saber que su trabajo impacta en la vida de las personas, y “que su trabajo implica toda la atención necesaria para generar posibilidad real de acceder a la justicia.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a hacer un planteamiento que nos lleve a esa posibilidad [de tantos años para resolver los expedientes]. La junta en 2019 presentó un plan de trabajo para abatir su rezago y marcaba una temporalidad de solución al año 2050”, aclaró.

Ayer, los expresidentes de las juntas especiales protestaron afuera de la JLCyA, pues denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada, lo que es una contradicción a la Ley Federal del Trabajo. Además, comentaron que a raíz de esta situación todo el sistema de conciliación entre empleados y empresas se retrasará aún más.

Los abogados protestaron durante una hora, pero adelantaron que, en caso de no ser atendidos en sus demandas, incrementarán las protestas.