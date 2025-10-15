La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y el Instituto de Ecología de la UNAM, anunció que el nombre de la nueva especie de luciérnaga descubierta en el Bosque de Chapultepec es María Sabina, en honor a la reconocida curandera mazateca.

La Sedema, a través de un comunicado, detalló que la denominación científica oficial de esta especie será Photinus mariasabinae; el nombre simboliza la conexión entre la ciencia y la sabiduría ancestral.

El hallazgo ocurrió el 2 de septiembre de 2024 durante un maratón de observación y registro de flora y fauna en Chapultepec; durante la actividad, los investigadores de la UNAM notaron un destello que llamó su atención, y los análisis de laboratorio confirmaron que se trataba de una especie hasta ahora desconocida.

Lee también Detienen a dos hombres y aseguran autopartes en Xochimilco

El proceso de elección del nombre se realizó del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, a través de la plataforma Plaza Pública de la ADIP, con participación del Comité Científico y Cultural para la Identidad Taxonómica de la Luciérnaga de Chapultepec.

De acuerdo a la dependencia, los tres nombres más votados fueron: María Sabina, seguida de Malinalli Tenepal e Irene Elena Motts Beal.

La Sedema detalló que el equipo científico continuará con el registro oficial de la especie ante la comunidad académica internacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL