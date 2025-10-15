Más Información

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y el Instituto de Ecología de la UNAM, anunció que el nombre de la nueva especie de luciérnaga descubierta en el es María Sabina, en honor a la reconocida curandera mazateca.

La Sedema, a través de un comunicado, detalló que la denominación científica oficial de esta especie será Photinus mariasabinae; el nombre simboliza la conexión entre la ciencia y la sabiduría ancestral.

El hallazgo ocurrió el 2 de septiembre de 2024 durante un maratón de observación y registro de flora y fauna en Chapultepec; durante la actividad, los investigadores de la UNAM notaron un destello que llamó su atención, y los análisis de laboratorio confirmaron que se trataba de una especie hasta ahora desconocida.

Lee también

El proceso de elección del nombre se realizó del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, a través de la plataforma Plaza Pública de la ADIP, con participación del Comité Científico y Cultural para la Identidad Taxonómica de la Luciérnaga de Chapultepec.

De acuerdo a la dependencia, los tres nombres más votados fueron: María Sabina, seguida de Malinalli Tenepal e Irene Elena Motts Beal.

La Sedema detalló que el equipo científico continuará con el registro oficial de la especie ante la comunidad académica internacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses