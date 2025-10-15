Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

La mañana de este miércoles, alumnos y personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 70 “Esteban Baca Calderón”, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía , fueron desalojados luego del fallecimiento de un estudiante dentro del plantel.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, un joven de 14 años perdió la vida a causa de una cardiopatía mientras se encontraba en las instalaciones escolares.

Elementos de la SSC acudieron al lugar tras recibir el reporte y notificaron de los hechos al agente del Ministerio Público, quien realizó el contacto con la madre del menor y con las autoridades escolares para llevar a cabo los trámites correspondientes.

El área fue acordonada mientras se realizan las diligencias, y posteriormente se permitió el retiro ordenado de los estudiantes.

