La mañana de este miércoles, alumnos y personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 70 “Esteban Baca Calderón”, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, fueron desalojados luego del fallecimiento de un estudiante dentro del plantel.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, un joven de 14 años perdió la vida a causa de una cardiopatía mientras se encontraba en las instalaciones escolares.

Elementos de la SSC acudieron al lugar tras recibir el reporte y notificaron de los hechos al agente del Ministerio Público, quien realizó el contacto con la madre del menor y con las autoridades escolares para llevar a cabo los trámites correspondientes.

El área fue acordonada mientras se realizan las diligencias, y posteriormente se permitió el retiro ordenado de los estudiantes.

