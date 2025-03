Ecatepec, Méx.— Usuarios de la ciclovía de siete kilómetros que se encuentra sobre la avenida Central, la cual conecta a Ecatepec con Nezahualcóyotl, denunciaron que las autoridades no le dan el mantenimiento adecuado porque hay mucha basura en diversos puntos y tampoco hay suficiente seguridad, por lo que aumenta el riesgo de que los asalten, principalmente en las noches o en las madrugadas.

“El trazo está bien, el gran problema que existe es que hay montones de basura por muchas zonas y yo que la uso diario y paso por aquí con frecuencia no veo que la recojan. Tiene sanitarios, pero están cerrados, no sabemos por qué no funcionan, a lo mejor porque no hay agua, pero tienen mucho tiempo sin funcionar”, dijo David González, ciclista que vive en Ciudad Azteca, en Ecatepec.

“Yo la uso para ir a la escuela, pero sí he notado que no hay seguridad, no he visto a policías que caminen por el carril o que anden en bicicleta haciendo rondines de vigilancia y deberían andar por aquí, porque los alumnos que salen del Tecnológico o de la Universidad Del Valle de Ecatepec caminan por el carril de las bicicletas para llegar al Metro o para llegar a su casa”, contó Adrián, otro ciclista.

La ciclovía fue inaugurada en 2015, proyecto al que se invirtieron 125 millones de pesos.

La ciclopista se ubica en el camellón aledaño a la Línea B del Metro, a lo largo de siete kilómetros, cuatro de Ecatepec y tres de Nezahualcóyotl. Cuenta con 14 puentes peatonales, bahías de acceso y salida, así como con áreas verdes, juegos infantiles, ejercitadores, sanitarios y espacios para la convivencia familiar, se dio a conocer entonces, pero, según los ciclistas, se ha deteriorado la infraestructura.

Los ciclistas también consideraron que en Ecatepec, sobre todo, no hay espacios exclusivos para que se trasladen de un punto a otro del municipio más poblado del Estado de México.

En la anterior gestión había un proyecto de construir ciclovías en diferentes puntos, pero no se llevó a cabo.

En 2020 el ayuntamiento de Ecatepec anunció que se construiría una red de ocho ciclovías a lo largo de 27 kilómetros que se conectaría con la Ciudad de México.

El proyecto contemplaba la construcción de una ciclovía en avenida Adolfo López Mateos (R1), de 9.2 kilómetros de longitud, que se enlazaría con la Ciudad de México en la zona de León de los Aldama.

También contemplaba el rescate de siete ciclopistas que ya existían en el municipio, las cuales se encuentran abandonadas, para conformar un circuito total de 27 kilómetros, lo que requiere una inversión de 16.4 millones de pesos, pero no se concretó el plan.