La comparecencia de Clara Brugada ante comisiones unidas de Alcaldías y Administración Pública Local del Congreso se convirtió en una “guerra” de comparaciones entre las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.

Diputados de oposición señalaron que se vive mejor en Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, pues tiene mejores resultados en seguridad, empleo y desarrollo económico; mientras que los morenistas reviraron con el caso de corrupción inmobiliaria que se investiga en dicha demarcación.

Clara Brugada dijo que no se pueden medir “peras con manzanas” porque “la alcaldía que me digan” cabe dos o tres veces en Iztapalapa. No obstante, dejó claro que, en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, lo que pasa en Iztapalapa es menor a lo que se ve en Benito Juárez. Resaltó que el territorio que gobierna tiene menos subejercicio y llamadas al 911 que la demarcación panista.

“Mientras que en algunas alcaldías el tema es mantenimiento, y qué bueno que el tema sólo sea mantenimiento, en otras alcaldías es (...) construir la infraestructura, porque esa es la desigualdad que existe”.