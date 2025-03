El subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, informó que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó que las afectaciones a viviendas denunciadas por los colonos de El Capulín, en la alcaldía Álvaro Obregón, no fueron ocasionadas por las obras del Tren Interurbano México-Toluca.

Sin embargo, afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México evaluará cómo se les apoyará, además de que la administración federal cuenta con una partida para obras de mitigación respecto a reencarpetado, alumbrado, desazolve, alcantarillado, drenaje, agua potable, luminarias, entre otros.

“Yo voy a estar en pláticas con algunas instancias del gobierno de México para poder valorar en qué forma se va a atender el impacto que tuvo la obra en El Capulín. Todo eso va a ser analizado por el gobierno de México. Por el Gobierno de la Ciudad de México, no nos cerramos, no nos negamos a priori a desacreditar sus peticiones, sino por el contrario, estamos en un proceso de análisis y por supuesto que tendrá una respuesta en los próximos días”, sostuvo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fadlala Akabani indicó que este jueves sostuvieron un encuentro con los habitantes de dicha colonia, a quienes se les dio a conocer los resultados del dictamen que elaboró el instituto, y que determinó que las afectaciones a las viviendas no son resultado de las obras de El Insurgente.

“Hay un dictamen ya por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que señala que no fueron necesariamente producidas por las obras, pero nosotros somos un gobierno con vocación social y vamos a hacer un análisis también de qué forma se les puede ayudar en caso de que en el marco de las posibilidades del Gobierno de la Ciudad se logre un apoyo para esta finalidad”, expuso.

El subsecretario de Gobierno insistió en que pese a los resultados del dictamen, se realiza un “análisis integral de solución de la zona por el impacto que ha tenido la obra”.

Los vecinos de El Capulín se han manifestado en reiteradas ocasiones, incluso han detenido las obras con manifestaciones y plantones, con el objetivo de que el gobierno capitalino repare 31 viviendas que presentan diversas afectaciones como grietas.

Además, demandan que se incrementen los subsidios de 6 mil pesos mensuales hasta que se concluya el proyecto, para más de 100 personas que han sido afectadas por los trabajos del Tren Interurbano, que a la fecha continúan.

En entrevista por separado, el representante de los vecinos, Juan Barrera, dijo que hay evidencias claras de que las obras de El Insurgente afectaron sus casas, en el tramo de la Presa Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Lo que nos comenta es que el tema de las afectaciones, y sobre todo el pago de indemnizaciones y reparación de las viviendas, trasciende al gobierno federal. Ya que, por una parte, en el Gobierno de la Ciudad hay una disposición de atender las demandas de nuestro movimiento; por otro lado, y sobre todo, pues, de quienes llevan a cabo la obra, hay una renuencia. En primera, en negar afectaciones, y en segunda, en decir que nuestro movimiento, pues, no tiene motivos para protestar, cuando la evidencia es clara”, indicó.

“Yo creo que las fotografías, recorridos y todo lo que hemos tenido de evidencias, de las condiciones en las que están nuestras viviendas, queda claro de que es por una afectación, y que necesitamos que sean reparadas. Estamos a la espera de la reunión que tenga tanto el Gobierno de la Ciudad como con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a partir de ahí, pues, ver cuál va a ser el trazo que vamos a llevar todos para la lucha”, agregó.

Protestas

En este contexto, el subsecretario de Gobierno llamó a los vecinos a no detener más los trabajos. “Esa obra es por su bien, porque van a tener unas medidas de mitigación extraordinarias que les van a permitir mejorar su calidad de vida en la zona. (...) Estamos en diálogo, no hay necesidad de ejercer ningún tipo de presión. Ahorita no han impedido las obras. Ahorita sí le están permitiendo trabajar”, dijo.

Juan Barrera, precisó que continuarán las protestas, pues “no estamos impidiendo que trabajen, simplemente lo que vemos es que no están trabajando. (...) es un derecho más que tenemos, el de la libre expresión. concluyó.