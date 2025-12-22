Más Información

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Poza Rica vive fracturada; sigue reconstrucción tras las inundaciones

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Ecatepec, Méx.— Una persona resultó lesionada al registrarse una explosión en una vivienda de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, donde otras tres viviendas, varios vehículos y un poste telefónico resultaron afectados por la onda expansiva.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, Jesús Clara González, informó que se trató de una explosión por acumulación de gas en el segundo nivel de la casa, por lo que resultó lesionado un hombre de 43 años, quien presentaba una superficie corporal quemada de 30%, por lo que fue traslado al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE.

