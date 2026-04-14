Nezahualcóyotl, Méx.— Después de varios años sin intervención, la Cabeza de Coyote, la escultura monumental que identifica al municipio desde 2008, recibe mantenimiento integral debido al deterioro que presenta, indicó el alcalde, Adolfo Cerqueda.

El municipio invierte 6.5 millones de pesos en la obra, que incluye la rehabilitación de la pieza y su entorno inmediato en la glorieta que conforman las avenidas Adolfo López Mateos y Pantitlán.

Los trabajos ya iniciaron y concluirán en la primera semana de mayo para coincidir con el 63 aniversario de Nezahualcóyotl.

El escultor Sebastián, autor de la obra, otorgó por escrito la autorización para intervenir la pieza. Durante años, la falta de ese permiso impidió cualquier acción de mantenimiento, aunque lo habían solicitado vecinos y el propio ayuntamiento.

El edil explicó que, tras varias reuniones, el artista entregó una carta en la que autoriza a una empresa específica y a personal calificado para ejecutar los trabajos bajo sus parámetros técnicos. “Logramos generar un buen acuerdo”, detalló el alcalde.

La rehabilitación forma parte de un plan más amplio de mejoramiento de la avenida Adolfo López Mateos, que ya incluyó la sustitución de la carpeta asfáltica en una primera etapa. Faltan tres etapas más en la vialidad, junto con la intervención completa de la glorieta.

La intervención consta de tres fases: refuerzo estructural, en la que se atiende la base de acero y el forro de concreto para eliminar filtraciones y riesgos de deterioro. La escultura combina acero en la estructura interna con concreto en el exterior, a diferencia de otras obras del mismo autor.

La segunda es de limpieza y pulido, donde se realiza un lavado general de la pieza y un pulido del metal; y la tercera es de pintura, en la cual aplica el recubrimiento autorizado por el escultor, con la misma marca y especificaciones que usa en sus otras obras.

Los trabajos en las jardineras y el espacio público alrededor corren por cuenta del municipio y no dependen del escultor.

La inversión proviene de recursos propios del municipio, reveló Cerqueda, quien destacó que esta cifra representa aproximadamente una cuarta parte de lo que se estimaba inicialmente para una intervención de este tipo.

La Cabeza de Coyote mide alrededor de 40 metros de altura y fue inaugurada el 23 de abril de 2008, durante los festejos del 45 aniversario del municipio. Su color rojo forma parte de una serie de obras monumentales del escultor Sebastián en la zona oriente del Valle de México, como el Guerrero Chimalli y otra en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza.

Adolfo Cerqueda indicó que la reinauguración se realizará en la primera semana de mayo, con la posible asistencia del escultor Sebastián.

En ese evento también se anunciará otro proyecto que el ayuntamiento desarrolla junto con el artista.

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