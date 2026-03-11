Luego de permanecer más de 24 horas hospitalizado, Ángel David Miranda, el trabajador que fue rescatado con vida de entre los escombros tras el colapso de un edificio en demolición en la zona de San Antonio Abad, fue dado de alta la tarde de este martes del Hospital General Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Alrededor de las 17:30 horas, familiares del trabajador ingresaron al área médica para recibir información sobre su estado de salud. De acuerdo con el personal médico, durante el día le realizaron tres tomografías con el fin de descartar lesiones internas.

Poco más de media hora después, a las 18:08 horas, Ángel David salió por el acceso de urgencias del hospital acompañado de sus familiares para ser trasladado a su domicilio en la alcaldía Iztapalapa, donde deberá permanecer en reposo durante al menos dos meses.

Su hermano, Daniel Miranda, explicó que aunque el trabajador aún presenta lesiones, ya no requiere atención hospitalaria.

“Sigue con lesiones, pero ya son de cuidados en casa, ya no son cuidados hospitalarios”, comentó.

Detalló que las revisiones médicas descartaron daños graves.

“Son golpes en el cuerpo, pero ninguno que afecte algún órgano vital. Las tomografías salieron muy bien, se desinflamó y se descartaron fracturas de costilla. Ahorita solo es el dolor por los mismos golpes y ya se le recomendó reposo”, señaló.

Los familiares también informaron que ya mantienen comunicación con la empresa responsable de la obra, así como con autoridades capitalinas, para dar seguimiento a la atención médica y al proceso derivado del accidente ocurrido durante las labores de demolición del inmueble.

