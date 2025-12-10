Esta mañana la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En 1833 los habitantes de la alcaldía Iztapalapa salieron a las calles en peregrinación para pedirle ayuda al Señor se la Cuevita por la epidemia de cólera morbus que había en la demarcación.

Desde entonces, y al erradicarse esta epidemia, juraron representar el viacrucis de Jesucristo en el Cerro de la Estrella, y fue 10 años después, en 1843, cuando se llevó a cabo la primera Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa.

Lee también La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de la Unesco

¿Pero cuántas veces se ha cancelado?

Hasta el momento se han llevado a cabo 182 representaciones de este viacrucis al que asisten millones de personas, y nunca se ha cancelado.

Únicamente ha habido dos ocasiones en que se realizó a puerta cerrada, sin público y con un total de 40 actores en escena: en 2020 y 2021 por la pandemia por el Covid-19.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL