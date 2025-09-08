Tras el concierto de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 6 de septiembre, el cual reunió más de 180 mil personas, autoridades ya anunciaron el próximo evento musical gratuito.

Copncierto gratis en el Zócalo de la CDMX

Como parte de las festividades del Grito de Independencia, el evento tendrá lugar el próximo 15 de septiembre.

¿Quiénes tocarán el 15 de septiembre en el Zócalo?

La presidenta Claudia Sheinbaum dio conocer que el grupo de regional mexicano, La Arrolladora Banda el Limón será la encargada de poner a bailar a todos los asistentes.

La agrupación originaria de Sinaloa es una de las más famosas del país, con 23 álbumes y diversos premios por sus canciones.

La Arrolladora Banda el Limón se presentará el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX (08/09/2025). Foto: Especial

¿A que hora tocará La Arrolladora Banda el Limón el 15 de septiembre?

El evento está programado para que comience al rededor de las 20:00 horas del lunes 15 de septiembre, previo a que la presidenta de el Grito de Independencia.

