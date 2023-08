"Ojo, no son 5 millones de recompensa así no más, es un proceso complejo. Uno no podrá solo llamar, decir algo de información y llevarse la recompensa. Cada caso tiene que tener un seguimiento" maestra en derecho de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Sonia Juárez Moreno refiriéndose a las recompensas por información anunciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer el nuevo programa de recompensas de la administración capitalina, que comenzará con una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que lleve a la localización de 5 personas buscadas por la justicia.

En una entrevista para EL UNIVERSAL, la maestra en Derecho, Sonia Juárez Moreno, indicó que este programa lleva preparándose desde 2019, cuando aún era llamada Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México e informó que varios de los lineamientos iniciales han cambiado en comparación con el programa que se presentó el pasado lunes 14.

"Ahorita inicialmente van a empezar con un paquete de 5 hombres posibles generadores de violencia, pero si nos vamos a los primeros lineamientos, esto no era así, era para personas desaparecidas (...) No es de ahorita, ellos lo tienen trabajado desde 2019, cuando surgen los lineamientos".

Cobro de recompensa, no es un proceso sencillo: especialista

La maestra en Derecho explicó que los lineamientos originales no estaban enfocados a la detención de posibles generadores de violencia, sino a la localización de personas desaparecidas:

"Hoy emitieron tres acuerdos y los tres hablan de la desaparición de personas, ninguno habla de generadores de violencia, ojo con ello (...) lo acuerdo que ellos dijeron era para la desaparición de personas, no los generadores de violencia"

Sonia Juárez también externó que el término "generadores de violencia" es ambiguo y abarca una gran cantidad de crímenes sin especificar cuáles son los delitos que se busca combatir:

"Por eso ella (Ernestina Godoy) encuadró al generador de violencia y si nos vamos al origen del término es hombre o mujer que utilize su poder ya sea físico, psicológico o económico para violentar a alguien más. La violencia no es sólo física, hay muchos tipos de violencia y ella se fue a lo general para que todos pudieran participar".

La especialista indicó que la recompensa a la que se puede acceder no es un proceso sencillo y para que un participante pueda acceder al dinero tiene que haber un proceso donde se dé seguimiento a quien realiza la denuncia:

"Ni siquiera es los 5 millones para estos generadores, tienes una serie de requisitos que tienes que cumplir desde que das la información, hay un procedimiento. (...) te van a dar un número de identificación que no es transferible, y hay una serie de requisitos. También hay que ver cada caso por si hay que proteger al denunciante".

Por último, la especialista opinó que está de acuerdo con el programa, aunque este pueda representar que la en algunos casos, la delincuencia sobrepasa el poder de investigación de la Fiscalía:

"Es que suena muy cruel, pero es real, el fenómeno social los sobrepasa y lo que la fiscalía busca también es involucrar a la sociedad (...) esperemos que tenga los resultados esperados y que se consigan lo que buscan, que es combatir la incidencia delictiva" concluyó.