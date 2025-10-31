Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó de los lugares donde este viernes se concentrarán motociclistas con motivo de las Rodadas del Terror.
De acuerdo a la agenda de movilizaciones de la SSC se trata de 33 puntos de la Ciudad de México.
A las 17 horas en el Kiosco de San Lorenzo Tlacoyucan, avenida Constitución e Insurgentes, colonia Sal Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta.
A las 16 horas Enel Deportivo Tecoxpa, Camino Viejo a San Francisco Tecoxpa, colonia San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta.
A las 18.30 horas en Cruz de los Caminos, Camino Real a Tetelco y De la Palmas, colonia San Juan Ixtayopan, Tláhuac.
Plaza San Antonio Tecómitl, avenida Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, colonia San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.
Mercado “San Salvador Cuauhtenco”, avenida Morelos Poniente No. 27, colonia San Salvador Cuauhtenco IV Sección, Milpa Alta.
Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón, Gustavo A. Madero, (Provenientes de la refaccionaria AutoZone Río de los Remedios, Ecatepec, Estado de México).
19 horas en la alcaldía Milpa Alta, Villa Milpa Alta, colonia Centro.
Soriana Híper Consulado, Río Consulado No. 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, Venustiano Carranza.
Avenida Insurgentes Sur No. 3338, colonia El Triunfo, Tlalpan.
Embarcadero Fernando Celada, Guadalupe I Ramírez y Pino, colonia San Antonio, Xochimilco.
Centro de Salud T-III San Mateo Xalpa, Carretera a Topilejo y Morelos, colonia San Mateo Xalpa, Xochimilco.
19:30 horas en la explanada de la Alcaldía Tláhuac, avenida Tláhuac y Nicolás Bravo, colonia La Asunción, Tláhuac.
Avenida División del Norte y avenida Pacífico, colonia La Candelaria, Coyoacán.
20 horas en Calzada de la Viga y Viaducto Río Piedad, colonia Viaducto Piedad, Iztacalco.
Coppel Calle 7, avenida Xochimilco y Rómulo Mireles No. 286, colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco.
Monumento “Cabeza de Juárez”, avenida Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II, Iztapalapa.
Deportivo “Santa Cruz Meyehualco”, avenida Genaro Estrada y Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.
Estación “UAM-I”, línea 8 del Metro, Calzada Ermita Iztapalapa y avenida San Lorenzo, colonia Los Ángeles, Iztapalapa.
Plaza “Ermita” Calzada Ermita Iztapalapa No. 1441, colonia El Molino, Iztapalapa.
Parque “Iztapasauria”, Calle 71 No. 1, colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.
Galerías “Coapa”, Calzada del Hueso No. 519, colonia Acoxpa, Tlalpan.
Estadio Banorte, Calzada de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.
Fuente de San Pedro Tláhuac, Francisco I. Madero y Av. Hidalgo, colonia San Miguel, Tláhuac.
Waldo´s Tepepan, Av. 16 de Septiembre No. 304-1, colonia Santa María Tepepan, Xochimilco.
Parque Recreativo “Francisco I. Madero”, avenida Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, Venustiano Carranza.
20:15 horas en la Parroquia del Señor de Mazatepec, avenida Tláhuac y Morelos, colonia San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.
20:15 horas en Kia Tláhuac, avenida Canal de Garay No. 629, colonia El Vergel, Iztapalapa.
20:20 en la estación “Nopalera”, línea 12 del Metro, avenida Tláhuac y Manuel M. López, colonia Santa Ana Poniente, Tláhuac.
20:30 horas en el monumento “Cabeza de Juárez”, avenida Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II, Iztapalapa.
Bodega Aurrera “San Lorenzo Tezonco”, España No. 13, colonia Cerro de la Estrella, Iztapalapa.
20:50 horas en la Calzada Ignacio Zaragoza y avenida Guelatao, colonia Juan Escutia, Iztapalapa (Provenientes del Monumento “Coyote Hambriento”).
21 horas en Gasolinera de Calzada de la Viga No. 44, colonia Esperanza, Cuauhtémoc.
21:30 horas en el estadio Banorte, Calzada de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.
Convocatorias en redes sociales
Además de los puntos previstos por la policía capitalina, en redes sociales hay al menos 6 convocatorias a rodadas para el fin de semana con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.
El viernes 31 de octubre, el grupo Locos por las Motos rodará de Iztapalapa hasta Tres Marías, pasando por Guelatao, el Mercado de Sonora y el Estadio Azteca.
El domingo 2 de noviembre saldrán del Mercado de Sonora, para pasar por Guelatao, Iztapalapa y terminarán en Xochimilco.
El grupo Faltosos Bikers informó que su paseo será la noche del domingo 2 de noviembre partiendo de la gasolinera en avenida Luis Cabrera y posteriormente pasará por Ciudad Universitaria.
La organización LV convocó a una rodada para el domingo 2 de noviembre, con punto de partida la gasolinera de Marina Nacional y pasará por los límites de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Por su parte, el grupo Bikers Adiccted anunció una rodada para el sábado primero de noviembre que partirá de la avenida Alta Tensión, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El club Arrancones Tláhuac informó que este viernes 31 de octubre saldrán en caravana desde el estacionamiento de un supermercado ubicado en Calle11, sin indicar el recorrido o destino.
