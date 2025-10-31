Este sábado se llevará a cabo El Gran Desfile de Día de Muertos 2025, que transitará por Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico.

Cuándo es el Desfile de Día de Muertos

El evento de Día de Muertos será este 1 de noviembre a las 14:00 horas y partirá desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec hasta la Plaza de la Constitución.

En el trayecto, los asistentes podrán disfrutar de carrozas monumentales, comparsas, catrinas, música y mucho más transformarán las avenidas principales en un espectáculo lleno de color.

Entre las amenidades que desfilarán se encuentran:

Dos marionetas de gran escala, tipo calavera; 20 automóviles, con catrinas en su interior acompañados de un contingente de 18 zanqueros y zanqueras con habilidades para caminar y bailar en zancos durante el Desfile del día de muertos 2025 con la temática de catrinas y catrines.

Trajinera gigante: 8 m de largo x 2.80 m de ancho, una altura de 4.30 m; peso aproximado de mil 200 kilogramos y capacidad para 15 pasajeros.

También calaveras, batucada, 4 diosas guerreras del Inframundo, que son figuras que combinan fuerza prehispánica y espiritualidad contemporáneas, entre otras.

¿Por dónde transitarán los contingentes?

* Paseo de la Reforma

* Avenida Juárez

* Eje Central

* 5 de Mayo

* Explanada del Zócalo

