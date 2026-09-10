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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado para este jueves 10 de septiembre en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias ligeras con chubascos ocasionales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. No obstante, para este jueves no existen condiciones de tiempo severo.
Durante el día, los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
Vinculan a proceso a Diego Sebastián y Gerardo "N" por asesinato de familia del tecladista de Camilo Séptimo; permanecerán en prisión preventiva
mahc/LL
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