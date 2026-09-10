Metrópoli | 10-09-26 | 10:12 |

La () prevé ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado para este jueves 10 de septiembre en la Ciudad de México.

​Se esperan , actividad eléctrica y posible caída de granizo. No obstante, para este jueves no existen condiciones de tiempo severo.

​Durante el día, los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Lee también

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]