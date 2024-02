Ante la época de estiaje y la crisis de agua que enfrenta la alcaldía Cuajimalpa por los bajos niveles en el Sistema Cutzamala, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, ha encabezado la entrega de dos mil 543 pipas de manera gratuita en diferentes colonias y pueblos, entre el primero de diciembre del año pasado y el 6 de febrero de 2024.

En un comunicado, la demarcación precisó que del total de las pipas, mil 943 se entregaron con equipo de la alcaldía y 600 fueron contratadas.

Lo anterior representa un gasto de más de 19 millones del presupuesto de la alcaldía como parte de las estrategias y medidas para abordar la crisis del agua que enfrenta la demarcación por los bajos niveles en el suministro de agua.

A su vez, la alcaldía adelantó que apoyará con pipas de agua para el llenado de los tanques de San Miguel Xalpa, Xometitla en San Mateo Tlaltenango y el que está ubicado en Leandro Valle mediante rebombeo del Sistema Cutzamala.

A pesar de que el abastecimiento de agua depende directamente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), precisó la demarcación, Cuajimalpa trabaja con el Gobierno capitalino para garantizar el acceso al agua. Al respecto, Rubalcava destacó la importancia de trabajar en conjunto para abordar esta crisis.

"Es responsabilidad de todos encontrar soluciones para resolver la crisis del agua a la que nos estamos enfrentando, aunque sabemos que las alcaldías no tienen esa facultad, estaremos trabajando de la mano para resolver y apoyar a nuestra población. Debemos entender que aquí no es echar culpas a nadie, la responsabilidad es de todos y cada uno de los que representamos a nuestras y nuestros vecinos, lavarnos las manos no ayudará en esta crisis. Sin embargo con acciones y con hechos estaremos apoyando para evitar que los ciudadanos sean los más afectados", manifestó.

Por otra parte, se han montado módulos de atención a la ciudadanía en zonas altas de Cuajimalpa donde existe una mayor afectación por la escasez de agua. Dichos módulos ofrecen atención de lunes a sábado en un horario de 10:00 de la mañana a 16:00 de la tarde, y están ubicados en el pueblo de San Mateo Tlaltenango y en algunas partes altas de San Lorenzo Acopilco.

Por otro lado, la administración encabezada por Rubalcava Suárez habilitó una línea telefónica para atender a la población, a través de la que podrán realizar solicitudes de pipas de agua al área de Operación Hidráulica de la alcaldía. La línea de emergencia estará disponible las 24 horas del día a través del teléfono 5558141131.

