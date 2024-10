Toluca, Méx.— Debido a que la violencia en contra de los niños perdura y destacan, entre otras, las agresiones físicas, verbales y la explotación laboral, el ayuntamiento de Toluca conformó un grupo de seguridad destinado a la protección de los menores.

Se trata de la Unidad de Protección Infantil conformada por ocho elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal y patrullas de Seguridad y Protección que realizarán recorridos en avenidas y puntos clave donde se concentra la presencia de niños en situación de calle o acompañados por sus padres, quienes venden desde chicles y dulces o limpian parabrisas, informó Rubén Montenegro Delgado, procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF del ayuntamiento de Toluca.

Señaló que actualmente cerca de 21 mil 500 menores trabajan en la región del Valle de México y el panorama para el Valle de Toluca no está alejado de estos números, y es “común” ver a niños en las esquinas limpiando autos, vendiendo botanas o simplemente pidiendo “una moneda para comer”.

Es por ello que la unidad estará presente en avenidas como Morelos, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, las calles de Hidalgo, Isidro Fabela, Boulevard Aeropuerto y Paseo Tollocan, donde hay más flujo de gente y también menores desplegados por las calles realizando tareas o trabajos, solos y acompañados por lo que se atribuyen como sus familiares.

“Al momento de hacer los recorridos de la calle muchas veces estos niños están acompañados por adultos, que se mantienen en una posición —muchas veces— violenta o ejercen violencia contra los niños; aunque los equipos de la procuraduría municipal no están capacitados en materia de seguridad para enfrentar estas conductas”, explicó.

Dijo que tener la capacidad de respuesta hacia algunas agresiones o conductas agresivas cuando se realizan los recorridos por el personal del DIF municipal, ya que incluso los familiares han llegado a portar cuchillos o simplemente se enfrentan a golpes, sin importar el género de los acompañantes o su edad.

“A veces toca tratar con mujeres, niñas, niños y adolescentes, Víctimas de abuso sexual o de alguna vulneración de trato sexual. Lo que hace que tanto los menores como sus acompañantes sean violentos y es ahí donde necesitamos ayuda o respaldo”, comentó Montenegro.

En la mayoría de los casos, dijo, son los padres quienes ejercen presión a los menores para trabajar en las calles de la capital mexiquense, por tal motivo los elementos policiacos municipales asignados han realizado recorridos en cinco rutas identificadas como las más vulnerables a la presencia de los menores.

“Donde más se encuentra la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes es en las calles más transitadas, que es donde se encuentran los niños o niñas vendiendo productos como dulces, mazapanes; en los cruceros”, especificó.

Además, han identificado que algunas víctimas atraviesan por una cuestión de mendicidad, pues duermen en los cruceros más importantes del municipio.

Destacó que muchos provienen de otros municipios aledaños, como Zinacantepec, pero finalmente están desplegados en Toluca y para ello es necesaria la presencia del área de protección integral del DIF municipal, a la que le compete atender estos temas, y es un área de los tres niveles de autoridad: federal, estatal y municipal, precisó Montenegro Delgado.

Mas de 20 niños trabajan en cada crucero

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Toluca, en los principales cruceros que se ubican en la capital mexiquense se encuentran trabajando menores de edad entre los cinco y 12 años, que se encargan de labores como limpiar parabrisas, malabares, venta de dulces o diversos artículos.

Para el caso de los niños de uno a cuatro años son visibles en los cruceros; sin embargo, en este caso sólo acompañan a sus padres, ya que aún dependen de ellos para caminar.

Protocolo a seguir por los elementos

Cuando los elementos de la policía infantil detecten a un menor trabajando en alguno de los cruceros, lo primero que harán es pedir a los padres de familia retirarlo de las calles para evitar poner en riesgo su vida, en ningún momento se buscará alejarlo de sus padres si estos atienden la indicación.

“El protocolo nos indica primeramente atender los recorridos de calle que estarán en conjunto con el grupo multidisciplinario, primero se buscará esta parte de disuadir a los progenitores para que no caigan en estas circunstancia de estar vendiendo, no es llegar y quitarles a los niños, no es la intención, porque no estaríamos actuando en beneficio del interés superior de la niñez si hiciéramos eso, primero tenemos esta etapa disuasiva”, comentó el procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF del Ayuntamiento de Toluca.

Si los padres continúan incurriendo en dicha falta, las autoridades de la Unidad de Protección Infantil pedirán el apoyo a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de buscar un convenio de buenos cuidados y, en su caso, si existiera un tercer reporte, las autoridades buscarán una red de apoyo con otros familiares, mientras los progenitores acuden a una escuela para padres.