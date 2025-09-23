Ecatepec, Méx.- En un esfuerzo por fortalecer la atención, formación y desarrollo de personas en condición del espectro autista, se conformó el Comité de Gestión de Competencias para la Inclusión y Acompañamiento de Personas en Condición del Espectro Autista.

El evento, realizado en el Centro de Autismo Teletón de Ecatepec, marcó un hito en la construcción de un México más inclusivo, basado en la ciencia y la profesionalización, coincidieron los participantes.

Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, destacó la importancia de transformar ideas en realidades.

“Las ideas siempre tienen dos caminos: o convertirse en realidad o quedarse simplemente en ideas sobre un papel”, dijo.

Reconoció que el autismo lo reta a buscar mejores opciones para quien se encuentra en esa condición. “Porque a una mamá no se le puede explicar que tiene que pasar 10 años para que su hijo sea atendido bien, pero hacerlo bien y hoy lo que estamos haciendo nos va a permitir seguir haciendo lo mejor”.

Fernando Landeros expuso que el comité impulsará una “explosión de conocimiento” para atender a niños, jóvenes y adultos en todo el país, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Guillermina Alvarado, directora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) del gobierno de México, calificó el evento como un paso trascendental.

“Es un día histórico, porque somos testigos de un paso crucial en la construcción de un México más inclusivo y respetuoso de la neurodiversidad. […] Queremos certificar a todas las personas que tienen una habilidad, que saben hacer algo, pero sobre todo que lo hacen bien”.

La funcionaria federal explicó que el comité, integrado por especialistas en educación, salud, inclusión laboral y desarrollo comunitario, busca crear estándares que profesionalicen el acompañamiento y garanticen entornos seguros y efectivos.

“No basta con saber, hay que demostrarlo y hay que certificarnos”, expresó.

México crea comité nacional para certificar y profesionalizar la atención a personas con autismo. Foto: Especial

Destacó la necesidad de llegar a comunidades indígenas y zonas alejadas.

Judith Vaillard, directora general del Instituto de Autismo Domus, abordó la situación de los adultos con autismo.

“La realidad es que en México, miles de adultos viven sin servicios adecuados, sin apoyos reales para construir una vida digna.

“Muchos jóvenes encuentran puertas cerradas, la sociedad no está preparada”, advirtió.

Vaillard señaló que el comité apuesta por impulsar competencias que abran caminos hacia la vida independiente y la plena inclusión.

El evento contó con la intervención de autoridades, especialistas y familias, quienes coincidieron en la necesidad de un esfuerzo conjunto para garantizar que las personas con autismo participen plenamente en la sociedad.

Se dio a conocer que la conformación del comité es posible gracias al trabajo conjunto de la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (Arena), Domus Instituto de Autismo, Fundación Teletón y la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro Universitario Ecatepec, instituciones que desde sus diferentes ámbitos han decidido unir esfuerzos para impulsar estándares de competencia profesional que sienten las bases de procesos de acompañamiento respaldados con la ciencia y que sean accesibles para todos.

Además de que el Comité de Gestión de Competencias se consolidará como un referente nacional en la materia, el cual contribuirá al desarrollo de programas formativos, proyectos de inclusión y mecanismos de evaluación que permitan visibilizar y potenciar las capacidades de las personas en condición del espectro autista.

No existen cifras oficiales y actualizadas que establezcan con precisión cuántas personas tienen autismo en México, pues no se han realizado estudios nacionales recientes sobre la prevalencia del trastorno del espectro autista en todo el país.

El estudio más reciente fue en el 2016 efectuado por Autism Speaks y la Clínica Mexicana de Autismo en León, Guanajuato, el cual estimó que 1 de cada 115 niños tiene esa condición de vida, lo que equivale a aproximadamente el 0.87% de esa población.

