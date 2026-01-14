Más Información
La Alcaldía Coyoacán publicó las reglas de operación del programa social “Comunidad solidaria y participativa, Coyoacán contigo” para contratar a 477 personas como facilitadoras de servicios, con el objetivo de mejorar espacios públicos y calles de la demarcación, promoviendo entornos más limpios, seguros e inclusivos.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dio a conocer que el programa beneficiará a aproximadamente 100 mil personas mediante la rehabilitación de al menos 50 espacios públicos o calles dentro de Coyoacán.
Detalló que se contratará a 477 personas facilitadoras de servicios, quienes recibirán una transferencia monetaria mensual durante 12 ministraciones, con los mismos montos que el año pasado: 48 personas tipo A recibirán 12 mil pesos; 63 personas tipo B, 9 mil pesos; y 366 personas tipo C, 6 mil pesos; la entrega de los apoyos se realizará mediante cheque o transferencia electrónica.
Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años, residir dentro de la alcaldía y presentarse en la fecha y lugar indicados con la documentación completa; esto incluye la solicitud de incorporación al programa, donde se indique la situación de desempleo y que no se recibe apoyo económico similar; identificación oficial vigente con fotografía; comprobante de domicilio no mayor a seis meses (en caso de que la identificación no indique domicilio); y CURP, solo si no se incluye en la identificación presentada.
