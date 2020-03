La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó las medidas para prevenir la propagación de Covid-19 tienen un tiempo y en lugar de implementar medidas drásticas anticipadas, es tiempo de ser responsables y evitar contagios, sin ahogar la economía de las familias, por lo que hizo un llamado a los capitalinos a quedarse en casa a menos que sea necesario salir y evitar el contacto con muchas personas.

"En la ciudad de México se reportan 31 casos de Covid-19 y una persona que tenía enfermedades crónicas previas que lamentablemente falleció. De acuerdo con la comunidad científica internacional de países que ya pasaron o están en la crisis sanitaria más aguda, las personas más vulnerables son adultos mayores y gente con enfermedades crónicas previas", explicó en un video publicado en sus redes sociales.

Destacó que para la mayor parte de las personas que se contagiaron de Covid-19, la medida efectiva, de acuerdo con los médicos, es el reposo y el aislamiento y para no contagiar a otras personas.

Recordó que está disponible los mensajes SMS con la palabra con covid19 al 51515, donde se determinará si tienen esta enfermadad y ahí se les contactará y dará seguimiento, pues lo más importante, es no saturar hospitales y centros de salud.

"Porque le quitamos los espacios a los enfermos verdaderamente graves y además corremos el riesgo de contagiarnos, por ello a todas y a todos el pánico no ayuda, la prevención y la información verdaderas si, repito no contagiar y no contagiarse, no saturemos nuestro sistema de salud público ni privado".

Aseguró la Ciudad de México saldrá adelante, pues su población ha sido ejemplo de solidaridad, apoyo y responsabilidad mundial.