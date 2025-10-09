La Jefatura de Gobierno publicó dos convocatorias —una de ellas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas— para las consultas públicas para presentar opiniones y propuestas del Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México.

El proceso de dicha consulta se realizará del 10 de noviembre de 2025 al 10 de enero de 2026, de acuerdo con el documento que se publicó en una edición Bis de la Gaceta Oficial del 7 de octubre.

Los capitalinos podrán emitir sus propuestas de forma individual o colectiva, a través de actividades participativas, en la plataforma de participación digital del gobierno Plaza Pública, de manera física, en las instalaciones del Instituto de Planeación o vía correo electrónico.

También se publicó un aviso para la consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas para que presenten recomendaciones y propuestas al Proyecto del Plan General de Desarrollo, la cual se desarrollará del 3 de noviembre al 10 de enero de 2026.