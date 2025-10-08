El pleno del Congreso de la Ciudad de México designó por unanimidad a Nashieli Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de la Contraloría General.

La nueva contralora, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, aseguró que no habrá persecución política en contra de los opositores, pero sí habrá persecución a la corrupción y a la impunidad. Afirmó que ser avalada por todos los partidos es un mensaje de confianza.

“Llegar a una posición como ésta, respaldada por todos los partidos políticos de la ciudad, de entrada, es un buen mensaje. Yo creo que es un mensaje de confianza, un mensaje de que todos los partidos políticos de la ciudad y todas las fuerzas políticas de la ciudad quieren y demandan una ciudad donde se combata la corrupción, donde se combata la impunidad y donde además haya más transparencia y se maneje de esa manera”, dijo.

Ramírez Hernández adelantó que hará un diagnóstico de la Contraloría, que estuvo acéfala durante un año, para ver qué áreas se pueden mejorar. “Vamos a ver cómo y qué modificaciones rápidas podemos hacer, un poco para mejorar esta parte de que la gente esté al tanto, de que haya procesos más ágiles, de que la gente vea una Contraloría que lo que tiene que hacer es prevenir y supervisar”.

Para rendir protesta como titular de la Secretaría de la Contraloría para un periodo de seis años, del 7 de octubre de 2025 al 6 de octubre de 2031, Ramírez Hernández renunció a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México este mismo martes.

A su toma de protesta en el Congreso local acudió el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas. Al finalizar, los gritos de “¡Contralora!, ¡Contralora!” se escucharon en el recinto.

A nombre de las comisiones unidas de Transparencia y la de Rendición de Cuentas, el diputado Víctor Hugo Romo destacó que Ramírez Hernández es un perfil ideal por su independencia política.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la designación de Nashieli Ramírez y la calificó como una mujer con experiencia y autoridad moral para dirigir la Contraloría.

“Nos da mucho gusto que una mujer que ha tenido una experiencia importante de vigilancia, de tener autoridad moral para atender cualquier asunto público con la mayor dignidad, de honestidad y, sobre todo, de manera transparente y abierta a la población, pueda dirigir la Secretaría de la Contraloría”, dijo.

Más tarde, durante el Zócalo Ciudadano, la jefa de Gobierno presentó oficialmente a Nashieli Ramírez ante los asistentes, en compañía de integrantes del gabinete.