La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas informó que las obras en la plaza Giordano Bruno continuarán pese al retiro esta tarde de las mallas ciclónicas que delimitaban el tramo.

La edil en sus redes sociales apuntó “Ilegalmente, nuevamente @Claudiashein envía granaderos a impedir que recuperemos y remodelemos la #PlazaGiordanoBruno en la col. #Juárez, violentando mis facultades constitucionales como Alcaldesa de #Cuauhtémoc. Vecinos: ¡Las obras continuarán en favor de sus familias! “.

Un grupo de personas se encuentran quitando los tapiales que implementó la alcaldía Cuauhtémoc en la Plaza Giordano Bruno, en donde se estiman trabajos de remodelación



En el video la alcaldesa explicó que fueron colocadas vallas alrededor de dicho parque ya que está “totalmente olvidado” y realizará obras de rehabilitación.

“No nos perjudica en nada que hayan quitado esas vallas, la remodelación de todas formas la voy a hacer y beneficiar a las vecinas y vecinos de la colonia Juárez así como del resto de nuestra demarcación para que puedan gozar de espacios públicos de buena calidad y de buen gusto”, puntualizó.

Al respecto, la jefa de gobierno se pronunció durante una conferencia de prensa y aseguró que el cubrir esta zona es un tema de discriminación.

“Es que no está bien, es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la alcaldesa, aunque acostumbran los medios generar ahí una disputa en particular, pero no es correcto yo decía cuánta gente por humanidad a un migrante que migra por necesidad, que son vecinos de ahí que todos debemos ser solidarios, bajan a darles algo de alimentación entonces lo que se quiere es como no queremos ver a los migrantes pues tapamos”, sostuvo la mandataria capitalina.

Dicho parque se encuentra cerca de una sede de la Comar donde migrantes esperan que sean atendidos.

