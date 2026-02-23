A más de una semana del retiro de 25 comerciantes de una de las aceras de avenida Ribera de San Cosme, en la colonia San Rafael, que derivó en agresiones, la alcaldía Cuauhtémoc informó que se mantienen las mesas con representantes de la asociación ProDiana A.C, de la demarcación y del Gobierno.

“Durante la mesa se acordó mantener reuniones técnicas para revisar propuestas formales que permitan avanzar en alternativas viables, sin que ello implique detener el proceso de recuperación del espacio público”, indicó en un comunicado.

Agregó que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reiteró la oferta de alternativas laborales mediante la bolsa de trabajo de la alcaldía, como una opción para quienes decidan incorporarse a actividades formales.

Ayer, la legisladora Diana Sánchez Barrios confirmó las mesas de diálogo entre comerciantes y la alcaldía, pero esta no ha reconocido la minuta.

Además pidió que se resuelva el tema porque la última palabra la tiene la edil.

Respecto a la asociación civil ProDiana, aseguró que ella no la preside, está formalmente constituida y ayuda a comerciantes de San Cosme y de otras partes con asesoría legal, jornadas de salud, apoyos con despensa, sillas de ruedas y aparatos auditivos.