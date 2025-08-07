Toluca, Méx.— La Diputación Permanente del Congreso del Estado de México convocó a un nuevo periodo extraordinario, el viernes 8 de agosto, para someter a votación tres iniciativas del Ejecutivo estatal con las que busca la desincorporación de inmuebles y donarlos gratuitamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al IMSS Bienestar.

Uno de los dictámenes se ubica en Ecatepec para donarlo a título gratuito al IMSS para la operación de un hospital.

En beneficio del IMSS Bienestar se considera un inmueble en Ixtapaluca para la atención integral gratuita médica y hospitalaria, y demás insumos en favor de personas sin afiliación, y otro ubicado en Atlacomulco.

La urgencia por avalar estas propuestas se dijo, radica en que son de beneficio para la ciudadanía, particularmente, para la atención de la salud y del bienestar social.

En lo que va del presente ejercicio legislativo, el Congreso Local ha aprobado la desincorporación de 20 inmuebles para donarlos al IMSS Bienestar, los cuales se ubican en: Atizapán de Zaragoza, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, La Paz, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Toluca y Xonacatlán.

A estos se sumarán las tres iniciativas que se aprobarán el próximo viernes, destacando que recientemente el Ejecutivo estatal presentó otras dos iniciativas para desincorporar dos inmuebles en los municipios de Ixtapaluca y Atlacomulco, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal para su estudio y análisis.

A la par se espera que antes de que concluya el mes, la Diputación Permanente estatal vuelva a convocar a otro periodo extraordinario para definir temas como el nombramiento de la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEM).