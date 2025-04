El pleno del Congreso de la Ciudad de México fortaleció la llamada Ley Maple para prohibir el maltrato hacia los animales de compañía en las escuelas de adiestramiento.

Además, las y los legisladores introdujeron en la Ley de Bienestar Animal el término ‘animal comunitario’, que serán los perros o gatos que vive en el espacio público o áreas comunes dentro de una comunidad determinada, el cual es aceptado, alimentado, supervisado y cuidado por un grupo de personas dentro de la misma comunidad, dentro de sus posibilidades.

Además, se “establece que los animales comunitarios deberán portar un collar o pechera con los datos de al menos una persona de la comunidad, con el fin de contar con una referencia en caso de emergencia y/o maltrato, y para garantizar su atención médica oportuna”.

Lee también Polanco se llena de color y arte; inicia la sexta edición del Festival de Flores

El dictamen avalado por unanimidad precisa que en la Ciudad de México aún se siguen presentando casos de maltrato animal, por ejemplo, en este mes de marzo de 2025, trabajadores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron grabados mientras retiraban violentamente a un perro de las instalaciones, lo que generó indignación en la comunidad y entre asociaciones protectoras de animales.

Además, no hay que olvidar el caso Maple, un perro de la raza Shiba Inu de ocho meses, que generó gran indignación en la Ciudad de México en 2022, pues sus tutores decidieron inscribirlo en un campamento de entrenamiento canino ofrecido por la empresa You Can.

Este servicio incluía una estancia de dos semanas para mejorar las habilidades de socialización de Maple, pero el 8 de julio de 2022, alrededor de la 01:05 horas, su tutora recibió una llamada de la compañía donde le informaron que Maple había sido mordido por una serpiente y estaba siendo trasladado a un veterinario. Posteriormente, a la 1:33 horas le comunicaron que se dirigían a otra clínica en busca de antiveneno. A pesar de los intentos desesperados de la tutora por obtener información sobre la ubicación exacta de las clínicas para acudir personalmente, nunca le proporcionaron esos datos.

Lee también Techo de estación Santa Fe del Tren El Insurgente se desprende; ráfagas de viento causan daños en la estructura

Horas más tarde, fue informada del fallecimiento de Maple. Para su sorpresa y consternación, descubrió que el cuerpo de su mascota había sido incinerado sin su consentimiento. Este hecho impidió la realización de una necropsia que pudiera esclarecer las causas exactas de la muerte de Maple.

Ante esto, de acuerdo al diputado Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, resulta necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico, a efecto de que se garantice el bienestar animal en instituciones dónde educar o adiestrar a nuestros animales de compañía es su misión.

“El trato que brindamos a los animales es un reflejo de los valores que rigen nuestro actuar como sociedad, cuando defendemos su bienestar contribuimos a forjar una sociedad y Ciudad de México inclusiva, compasiva y respetuosa de la vida en todas sus manifestaciones”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr