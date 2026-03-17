A propósito del llamado plan B que busca, entre otras cosas, recortar el presupuesto a los congresos locales, cada día el Poder Legislativo de la Ciudad de México le cuesta a las y los capitalinos más de 5.1 millones de pesos, cifra que lo convierte en el segundo más caro a nivel nacional.

Para este 2026, las y los legisladores locales aprobaron un presupuesto de mil 886 millones 307 mil 510 pesos, es decir, cinco millones 167 mil 965 pesos diarios.

Este presupuesto es el segundo más alto a nivel nacional para un Congreso local, sólo superado por la Legislatura del Estado de México, a la que se le avalaron recursos por mil 983 millones 612 mil 92 pesos, esto es, 5.4 millones diarios.

El costo por legislador en la Ciudad de México es el cuarto más alto a nivel nacional, sólo superado por Baja California, Morelos y Michoacán. El costo por legislador se obtiene dividiendo el presupuesto total por el número de diputados locales. En la capital del país hay 66 diputados, es decir, el costo por legislador es de 28.5 millones de pesos.

En contraste, el Congreso capitalino tiene una baja productividad. En promedio 90% de las iniciativas que se presentan no se discuten.

Algunos legisladores consultados, que pidieron no ser nombrados, señalaron que aunque propongan cosas, al tratarse de temas que se abordarán desde el Gobierno central, sus planteamientos se “congelan”.

Paulo García, vocero del grupo parlamentario de Morena, recordó que el presupuesto del Congreso de la Ciudad de México se redujo desde 2019.

Añadió que si se puede hacer un análisis para reducirlo aún más, están de acuerdo, pues dejó claro que no están como legisladores por dinero.

“Cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno dijo, de entrada, que debían apretarse el cinturón y hubo una reducción, la información que tengo es que fue de alrededor de 26%, y si se puede hacer un análisis para ver si se puede reducir aún más, adelante.

“Establecer de manera muy clara que nosotros no estamos aquí por dinero, estamos para fortalecer un proyecto político a través de la representación popular, hacer realidad la Cuarta Transformación, y, además, la mayoría nos acostumbramos a militar sin un peso; entonces, las convicciones no tienen nada que ver con el presupuesto, que se ha reducido de manera importante en el Congreso de la Ciudad, y si se puede reducir aún más, nosotros estamos de acuerdo”, aseveró.

Interrogado sobre el número de concejales, dijo que en la Ciudad no son muchos a diferencia de otros cabildos, por lo que se deberá analizar esta propuesta concreta, que también se incluye en el llamado plan B que será presentado en las próximas horas.

“Habrá que revisarlo, nosotros estamos abiertos”, expuso.