El jefe de Gobierno, Martí Batres, calificó como lamentable la confrontación que se suscitó este miércoles en redes sociales entre el candidato a la Jefatura de Gobierno de la oposición, Santiago Taboada y el mandatario capitalino.

En conferencia, tras encabezar la entrega de una vivienda unifamiliar en la alcaldía Iztapalapa, Batres Guadarrama, advirtió que esa confrontación es “por desesperación” pues aseguró que le va mal en la campaña rumbo a las elecciones de junio próximo.

"Me parece muy lamentable que un candidato se tenga que estar confrontando con el Jefe de Gobierno, ahora sí que su competencia está en otro lado. Es una muestra, como de desesperación, ¿no?".

“¿Por qué se confronta con el Jefe de Gobierno? Yo no soy candidato, pero a cada rato busca la confrontación con el Jefe de Gobierno, no es la primera vez, sino que ha habido otros momentos. Y la verdad, yo he sido bastante mesurado, respetuoso, prudente a lo largo de todo el proceso para referirme a alcaldes, exalcaldes, candidatos”, dijo.

Cuestionado acerca de los señalamientos de que Batres Guadarrama dirige “la campaña del oficialismo”, el mandatario se limitó a responder: “puede ser que haya un poco de desesperación de su parte, pero creo que debe enfocar las baterías en su campaña, yo no soy el culpable de que le esté yendo mal, la verdad”.

