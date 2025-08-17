Tras un mes de actividades, talleres y juegos, el Verano Divertido 2025 de Pilares, donde participaron cerca de 13 mil niñas y niños, concluyó con un gran cierre en el Bosque de Chapultepec.

Esto como reconocimiento por su participación en el programa "Guardianes del Bosque".

La clausura se llevó a cabo con la participación de infancias de los 300 Pilares en la Fuente Xochipilli, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, "donde disfrutaron de una jornada llena de actividades culturales, deportivas, lúdicas y artísticas, acompañados por sus madres, padres y tutores".

Concluye Verano Divertido 2025; 13 mil niñas y niños celebran en Chapultepec. Foto: Especial

A través de un comunicado, Pilares indicó que el evento inició con una cálida bienvenida a cargo de un grupo de zanqueros, seguida por un baile que llenó de entusiasmo a las infancias presentes, preparándolos para un día lleno de dinámicas, juegos y presentaciones.

"Durante la celebración, las y los asistentes pudieron subir al escenario para compartir con el público parte de lo aprendido durante el curso de verano: desde bailes tradicionales y urbanos hasta coros infantiles y presentaciones en Lengua de Señas Mexicana", explicó.

Destacó también que se llevó a cabo una rifa en la que participaron todas las infancias registradas con su folio Pilares, en la que se sortearon diversos premios como kits deportivos, juegos de ajedrez y bicicletas.

